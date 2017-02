Il regista Jon Favreau ha annunciato su Twitter di aver trovato due degli attori che faranno parte del cast della versione live-action del Re Leone.

Si tratta di Donald Glover, che interpreterà il giovane Simba, mentre nientemeno che James Earl Jones sarà Mufasa. I due ovviamente doppieranno i personaggi, che saranno ricreati in CGI.

Nel film d’animazione del 1994 Jonathan Taylor Thomas doppiava il giovane Simba, Matthew Broderick il Simba adulto e Joseph Williams dei Toto lo interpretava nelle canzoni. Lo stesso James Earl Jones interpretava Mufasa.

Scritto da Jeff Nathanson, Il Re Leone non ha ancora una data di uscita, ma verrà realizzato dopo che Favreau avrà diretto il sequel del Libro della Giungla, in arrivo nel 2019, quindi verosimilmente uscirà due anni dopo.

Non sappiamo nulla sulla storia, se non che non sarà un remake vero e proprio del film d’animazione e che, come La Bella e La Bestia, conterrà anche le canzoni del cartoon su cui si basa. Jon Favreau e i Walt Disney Studios, oltre a questo lungometraggio, sono anche al lavoro sul sequel del già citato Libro della Giungla.

Looking forward to working with this legend. #Mufasa pic.twitter.com/1LszbWrcYT — Jon Favreau (@Jon_Favreau) February 18, 2017

