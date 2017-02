Il più delle volte, quando viene annunciato che un regista è in trattative finali per dirigere un film significa che quasi sicuramente tale regista finirà per ottenere il lavoro, e che la firma del contratto è ormai cosa praticamente fatta.

Ebbene, nel caso di Matt Reeves e di The Batman le cose sono andate diversamente. La settimana scorsa è stato rivelato che Matt Reeves era in trattative con la Warner Bros. per dirigere la pellicola dopo la rinuncia da parte di Ben Affleck. Oggi l’Hollywood Reporter rivela che le trattative si sono interrotte e che Reeves ha abbandonato i negoziati. Il sito spiega che è ancora possibile che tali trattative riprendano non appena “gli animi si saranno calmati”, ma la Warner ha intenzione di fare il film a tutti i costi a prescindere dal regista a cui verrà affidato il progetto, perchè “il franchise di Batman ha dimostrato di essere più grande di una singola persona”.

Ricordiamo che Reeves attualmente è in post-produzione su The War – Il Pianeta delle Scimmie, e che quindi prima di qualche mese non avrebbe comunque potuto dedicarsi anima e corpo al progetto. Assieme a lui erano stati presi in considerazione Ridley Scott e Fede Alvarez per la regia di The Batman dopo che Affleck, co-sceneggiatore con Geoff Johns e protagonista del film, aveva lasciato l’incarico da regista.

