Sono iniziate oggi a Vancouver le riprese di, il nuovo film sudiretto da Shane Black.

Ad annunciarlo l’altroieri lo stesso regista, che successivamente ha confermato di girare il film puntando a un rating R (“per essere chiari… il PG-13 è per le mammolette.”) e ha pubblicato una prima immagine del cast riunito (“Il cast parziale… splendidi esseri umani, brava gente. Inoltre, assassini. Le riprese iniziano oggi. Seguitemi su Twitter per gli aggiornamenti e augurateci buona fortuna”).

Monday… the hunt is on. pic.twitter.com/4tScRCnhGA — Shane Black (@BonafideBlack) February 18, 2017

And, just to be clear… PG-13 is for pussies. Spines bleed… a lot. — Shane Black (@BonafideBlack) February 18, 2017

Partial cast… beautiful human beings, good people. Also, killers. Cameras roll today. Follow me on Twitter for updates. Wish us luck. pic.twitter.com/vYGgGesW0Y — Shane Black (@BonafideBlack) February 20, 2017

Nel cast saranno presenti Boyd Holbrook (Narcos, Logan), Olivia Munn (X-Men: Apocalypse), Trevante Rhodes (Moonlight), Keegan-Michael Key (Keanu, Key & Peele), Thomas Jane (The Punisher), Jacob Tremblay (Room) e Sterling K. Brown (The People vs. O.J. Simpson, This is Us).

Il film approderà nelle sale americane il 9 febbraio 2018.