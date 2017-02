Spoiler

Attenzione: contiene spoiler sui personaggi di Wonder Woman

Dopo molte indiscrezioni e speculazioni, è Batman-News a svelare il ruolo di David Thewlis in Wonder Woman, il nuovo cinefumetto dell’Universo Cinematografico DC Comics diretto da Patty Jenkins. Thewlis, che ha interpretato il professor Lupin nei film di Harry Potter, sarà il villain Ares.

L’attore, per il momento, non è apparso in nessuno dei trailer. Le fonti di Batman-News riportano che Ares è stato realizzato anche grazie all’utilizzo di un certo quantitativo di CGI. Uno scatto dalla New York Toy Fair ci permette inoltre di dare una prima occhiata al merchandise per avere un’idea del look del personaggio:

Ecco la sinossi:

Prima di essere Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera invincibile e cresciuta su un’isola paradisiaca protetta. Quando un pilota americano si schianta sulla costa e avverte di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di abbandonare la sua casa convinta di poter fermare la catastrofe. Combattendo assieme all’uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi poteri e… il suo vero destino.

Gal Gadot è protagonista del film su Wonder Woman in uscita il 2 giugno 2017, diretto da Patty Jenkins. Nel cast anche Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Connie Nielsen, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e Lucy Davis. Lo script è firmato da Allan Heinberg e da Geoff Johns, su una storia di Zack Snyder e Allan Heinberg.

Il film è prodotto da Charles Roven, Zack Snyder, Deborah Snyder e Richard Suckle, mentre la produzione esecutiva è stata affidata a Rebecca Roven, Stephen Jones, Wesley Coller e Geoff Johns.

Fonti: Batman-News, HH (1), (2)