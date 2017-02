Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Leone Film Group ha diffuso online un nuovo trailer italiano di, l’adattamento cinematografico del romanzo di M. L. Stedman con protagonistie il premio Oscar

La pellicola, presentata in anteprima al Festival di Venezia (qui trovate la nostra recensione e videorecensione), sarà disponibile nelle nostre sale a partire dall’8 marzo.

Ecco il trailer:

A seguire la sinossi ufficiale:

I coniugi Sherbourne stanno facendo di tutto per avere un figlio, ma senza successo. Quando trovano una neonata abbandonata in una barca alla deriva la allevano in segreto come fosse loro. Ben presto quella creatura vivace e sempre bisognosa d’attenzione diventa la luce della loro vita finché non scopriranno che la vera madre della piccola (una intensa Rachel Weisz) sono anni che la cerca senza riuscire a darsi pace. Tormentati dal dilemma se svelare il segreto, perdendo così la figlia che ormai sentono come loro, la coppia inizierà a disgregarsi