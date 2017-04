La Universal Pictures e la Sony Pictures sposteranno l’uscita didal 20 ottobre 2017 al. Il film andrà dunque a posizionarsi nello slot precedentemente occupato dal progetto indicato come “Untitled Blumhouse Horror Project”.

Half to Death, sempre targato Blumhouse, sarà invece distribuito il 20 ottobre del 2017, facendo dunque concorrenza a Geostorm, thriller sci-fu con Gerald Butler, a The Mountain Between Us con Idris Elba e al dramma Same Kind of Different as Me con Greg Kinnear.

Il quarto capitolo della saga di Insidious è scritto da Leigh Whannell (Saw), prodotto da Jason Blum (Scappa – Get Out), Oren Peli (Paranormal Activity) e da James Wan (che ha diretto i primi due capitoli per poi passare a The Conjuring e a Fast & Furious 7, e che è ora al lavoro su Aquaman). Alla regia ci sarà Adam Robitel (The Taking of Deborah Logan).

La trama di Half to Death è incentrata su una studentessa del college (Jessica Rothe, già vista in La La Land), che rivive il giorno in cui è stata uccisa per scoprire l’identità del suo assassino. Il film è diretto da Christopher Landon, già regista de Il Segnato (Paranormal Activity: The Marked Ones).

Fonte: CS