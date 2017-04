Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Grazie ad Entertainment Weekly possiamo dare uno sguardo ad una nuova immagine di, il film conin uscita a giugno che lancerà l’Universo Condiviso dei Mostri.

Nell’immagine, disponibile qui sotto, vediamo il personaggio di Cruise faccia a faccia con l’incontrollabile principessa Ahmanet, interpretata da Sofia Boutella:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La nostra traduzione della sinossi ufficiale:

Malgrado si pensasse che fosse al sicuro, deposta in una cripta sepolta nelle profondità dell’arido deserto, un’antica Regina (Sofia Boutella, vista in Kingsman: Secret Service e prossimamente in Star Trek: Beyond), privata ingiustamente della vita, viene risvegliata ai nostri giorni portando con sé tutta la malevolenza cresciuta nel corso dei millenni e un terrore che sfida l’umana comprensione.

Dalle dune del deserto mosse dal vento nel Medio Oriente agli intricati labirinti sotterranei della Londra moderna, La Mummia porta una sorprendente intensità e un equilibrio di meraviglia ed emozioni in una nuova versione che inaugura un nuovo mondo di dei e mostri.