C’è una piccola ma brillante sequenza che ho adorato girare insieme a Harrison, nella quale [Han e Greedo] stanno sparando l’uno contro l’altro. Abbiamo lavorato a questa sparatoria tutta una mattina. Poi però gli stormtrooper venivano fuori da una porta e allora iniziavamo a sparare a loro!

A distanza di 40 anni dall’uscita al cinema di, Paul Blake, interprete di Greedo, ha avuto modo di svelare un gustoso dettaglio circa una scena, mai vista al cinema, del primo film della saga inaugurata da. Come dichiarato da Blake:

Blake si è inoltre augurato che George Lucas o la Lucasfilm (ora di proprietà della Disney) abbiano ancora quella sequenza conservate da qualche parte, magari allo Skywalker Ranch. L’attore ha raccontato di essere rimasto sul set del film per cinque settimane e di aver inoltre interpretato uno dei Rodiani sullo sfondo di una delle inquadrature nella famosa scena, poi tagliata (e poi restaurata in CGI), nella quale compare Jabba the Hutt. Tuttavia, in quel caso l’attore interpreterebbe un Rodiano differente.

