Perché non ci sono umani nel mondo di Cars? Jay Ward azzarda una risposta!

Perché gli umani non esistono nel mondo di

Giunti al terzo episodio della saga, in uscita a settembre in Italia, sembra che l’annosa domanda abbia trovato finalmente risposta. A rivelare il motivo per cui non vediamo esseri umani nel mondo delle automobili Pixar è stato il direttore creativo Jay Ward su ScreenCrush:

A pensarci bene, proprio ora si sta diffondendo la tecnologia delle automobili che si guidano da sole, le automobili autonome. Siamo arrivati al livello in cui potremmo semplicemente sederci sul sedile posteriore e lasciare che l’auto guidi da sola. Immaginate nel prossimo futuro, quando le automobili diventeranno sempre più intelligenti e un giorno si chiederanno “Perché ci servono gli umani? Ci rallentano. Sono un peso in più, liberiamoci di loro”. Solo che le automobili prendono la personalità dell’ultima persona che hanno ospitato. Uhm. Ecco qui. […] Quello che non vedrete mai è l’interno delle automobili, le portiere non si apriranno mai. Vedreste il loro cervello, gli occhi… non voglio che esca qualcosa!

Insomma, si tratta in realtà di una teoria, non di una spiegazione ufficiale!

Qui sotto potete vedere alcune nuove immagini ufficiali del film:

Ecco invece una valanga di concept e foto dal backstage della pellicola:

Nelle prossime settimane vi parleremo della nostra visita ai Pixar Animation Studios, dove abbiamo scoperto moltissimi dettagli su Cars 3.

Questa la sinossi ufficiale italiana:

Colto alla sprovvista da una nuova generazione di bolidi da corsa, il leggendario Saetta McQueen è costretto a ritirarsi dallo sport che ama. Per tornare in pista avrà bisogno dell’aiuto di Cruz Ramirez, una giovane esperta di auto da corsa con tanta voglia di vincere, e dovrà riscoprire gli insegnamenti del suo compianto mentore Hudson Hornet: il suo percorso sarà pieno di svolte inaspettate. Per dimostrare che il numero 95 possiede ancora la stoffa di un campione, Saetta dovrà gareggiare nella più grande corsa della Piston Cup.

Diretto da Brian Fee, storyboard artist di Cars e Cars 2, e prodotto da Kevin Reher, Cars 3 uscirà il 16 giugno 2017 negli Stati Uniti, il 14 settembre in Italia.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!