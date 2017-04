potrebbe dirigere per la Disney il progetto di? Al momento, come saprete, al cast del film è legato il nome dimentre un nome per la regia non è stato ancora comunicato. Jenkins è ancora al lavoro su, attesissimo cinefumetto parte dell’Universo Cinematografico DC Comics.

Jungle Cruise, lo ricordiamo, sarà tratto dall’omonima attrazione di Disneyland ma è un progetto ancora in fase di sviluppo e si trova al momento in uno stadio del tutto preliminare. Le speculazioni che vedono Jenkins potenzialmente alla regia sono dunque da prendersi con estrema prudenza.

Raggiunto da AP, Dwayne Johnson si è limitato a dichiarare:

Patty ha uno stile davvero unico, sento che potrebbe essere la scelta giusta per un film come Jungle Cruise.

Il film, le cui riprese avranno inizio nella primavera del 2018, sarà basato su una sceneggiatura di J.D. Payne e Patrick McKay (Star Trek Beyond), basata a sua volta su uno script di John Requa e Glenn Ficarra (Focus, Crazy, Stupid, Love.). L’attrazione, una delle più celebri del parco, accompagna i visitatori in una sfrenata corsa nei posti più esotici del mondo, dal Nilo al Rio delle Amazzoni.

Johnson produrrà anche il progetto attraverso la Seven Bucks Productions e al suo partner Dany Garcia insieme a Beau Flynn (San Andreas, Baywatch) della Flynn Picture Co.

