Qualche giorno fa la foto di una giovane (e sconosciuta)è diventata virale su reddit per un motivo abbastanza evidente.

La donna, che oggi ha 72 anni, è ritratta abbastanza brilla a 22 anni insieme a suo marito (scomparso lo scorso anno). Fino a qui nulla di strano. Lo scatto però ha iniziato subito a circolare online per la sua somiglianza con Scarlett Johansson, sottolineata anche dal nipote, Denver Todd, colui che ha piazzato in rete la foto.

La questione è giunta anche alle orecchie dell’altra “diretta interessata” ovvero sia Scarlett Johansson che, colpita dalla somiglianza, ha colto l’occasione per invitare la donna a “ubriacarsi con lei” alla première di Rough Night film basato su una sceneggiatura di Lucia Aniello e Paul W. Downs che segue la storia di cinque amiche le quali decidono di affittare una casa a Miami per un addio al nubilato, luogo in cui verrà ucciso accidentalmente uno spogliarellista.

La donna, stando a quanto riportato dal Time, ha accettato in un batter d’occhio dicendo al magazine:

Non sarò di certo una bacchettona! Berrò con lei e vedrò se riuscirò a farla ubriacare più di me. Anche se lei deve ricordarsi di andarci piano con me, che ho 40 anni in più!

In calce potete vedere il video con cui la star ha invitato la donna a “fare baldoria”: