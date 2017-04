A fine gennaio era giunta la notizia che la Warner aveva ingaggiato, sceneggiatore di, per riscrivere daccapo The Flash, che chiaramente non uscirà più nel 2018 dopo l’abbandono del progetto da parte del regista. Quest’ultimo aveva riscritto la versione precedente del film, sulla base scritta inizialmente da Seth Grahame-Smith (primo regista collegato alla pellicola).

Stando a quanto riportato da ScreenJunkies un nome di peso sarebbe entrato in fase di trattativa con la Warner Bros. per assumere la regia della pellicola. Si tratta di Robert Zemeckis, il papà di Ritorno al Futuro e Forrest Gump. Il sito puntualizza nel vidcast che lo studio sarebbe comunque in fase di meeting anche con altri filmmaker quindi al momento non c’è ancora nulla di definito.

Terremo gli occhi bene aperti…