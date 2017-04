, la una nuova attrazione ispirata ai cinecomic Marvel diretti da James Gunn è pronta ad aprire ufficialmente i battenti nel parco Disney in California il 27 maggio.

Come per i cinecomic di Gunn, anche questa ride darà particolare importanza all’aspetto musicale. Oltre ad una colonna sonora orchestrale composta da Tyler Bates (già autore della colonna sonora dei film), saranno infatti presenti dei pezzi musicali appositamente scelti per mantenere lo stile dei lungometraggi. Ecco la tracklist:

“Hit Me With Your Best Shot” – Pat Benatar (1980)

“Give Up The Funk” – Parliament (1975)

“Born To Be Wild” – Steppenwolf (1968)

“I Want You Back” – The Jackson 5 (1969)

“Free Ride” – The Edgar Winters Group (1973)

“Burning Love” – Elvis Presley (1972)

L’attrazione era stata annunciata dalla Disney Parks durante il panel dei Marvel Studios all’ultimo Comic-Con di San Diego. Ecco la descrizione ufficiale:

Seguendo i personaggi dei film, Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT! è una nuova epica avventura che combina la sensazione mozzafiato della caduta libera con nuovi effetti visivi e sonori, includendo le musiche ispirate alla celebre colonna sonora di Guardiani della Galassia.

Questa la sinossi ufficiale di Guardiani della Galassia Vol. 2:

Al ritmo dell’Awesome Mixtape #2, Guardiani della Galassia Vol. 2 prosegue narrando le avventure dei Guardiani mentre si inoltrano ai confini del cosmo. La squadra deve lottare per restare unita come una famiglia quando scopre i misteri sul vero padre di Peter Quill. Vecchi nemici diventeranno nuovi alleati e i personaggi preferiti dei fan tratti dai fumetti classici giungeranno in soccorso dei nostri eroi. L’Universo Cinematografico Marvel continua ad espandersi.

Nel film tornano Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn e Glenn Close. Tra le new entry Kurt Russell, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki e Chris Sullivan.

L’uscita è fissata per il 5 maggio 2017, per il 25 aprile 2017 in Italia.

