A partire dal mese di luglio, si terranno al Belasco Theatre di Broadway le anteprime di “Michael Moore on Broadway: The Terms of My Surrender”, lo show solitario di Michael Moore che per 12 settimane cercherà di destabilizzare Trump e la sua amministrazione usando l’arma della satira.

In un’intervista rilasciata a Variety in cui ha espresso anche la sua opinione su un ipotetico impeachment di The Donald, Moore ha suggerito una strategia politica ai Democratici. Ma non solo: nel corso della chiacchierata ha palesato anche il suo endorsement verso un possibile candidato: Dwayne “The Rock” Johnson.

Chi dovrebbe concorrere alle presidenziali nel 2020?

È troppo presto per dirlo, ma se vuoi un mio pensiero filosofico in generale circa la questione è questo: quello che i Democratici non hanno capito è che Trump è una star amatissima della Tv. Ho questa domanda che mi è gira in testa da ben 20 anni: perché i democratici non candidano Tom Hanks? O Oprah? Perché non candidiamo qualcuno che è amato dagli americani? I democratici si nascondono sempre da Hollywood, si vergognano e io dico sempre “Ma davvero?”. Dove vivo io, la gente ama Hollywood, ama i film e le star! E i Repubblicani infatti hanno candidato Ronald Reagan, Schwarzenegger. Gopher di “Love Boat” è stato eletto al Congresso in Iowa. Hanno candidato Sonny Bono. Perché i Democratici non candidano qualcuno che è amato dalle persone?

C’è chi ha parlato di Dwayne “The Rock” Johnson…

Candidate The Rock! Candidate The Rock! “Chi vuoi come commander in chief?”. Voglio il fottutissimo The Rock! Spaventerebbe tutti quelli che vogliono farci del male. Prova a pensare a quanto staremmo tranquilli se The Rock fosse il nostro Presidente. Non Vin Diesel. The Rock! O Liam Neeson, però la nostra Costituzione dice che devi essere nato qua quindi lui è fuori dai giochi. Per cui chi è il Liam Neeson americano che potrebbe essere candidato? Perché nessuno cercherebbe di fotterlo!