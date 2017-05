Come saprete se nelle ultime ore avete seguito i nostri account social, siamo a Londra per l’attività stampa e la World Premiere di, l’ultima fatica di Ridley Scott dall’11 maggio nelle sale italiane.

In attesa delle nostre interviste al cast, ecco un veloce scambio con la star del film Michael Fassbender a proposito di X-Men: Dark Phoenix, il nuovo capitolo del franchise in arrivo a novembre 2018.

Come potete vedere dal video in calce l’attore ha preferito non sbilanciarsi, però ha indirettamente confermato che sarà nel film ammettendo di non aver ancora letto lo script.

X-Men: Dark Phoenix arriverà il 2 novembre 2018. Le riprese partiranno entro la fine dell’anno.