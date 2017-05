Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

La Warner Bros. ha diffuso in rete il poster italiano di(Rough Night), la nuova commedia vietata ai minori con

Basato su una sceneggiatura di Lucia Aniello e Paul W. Downs, il film segue la storia di cinque amiche che decidono di affittare una casa a Miami per un addio al nubilato, luogo in cui verrà ucciso accidentalmente uno spogliarellista.

Del cast fanno parte anche Jillian Bell (The Night Before), Ilana Glazer (Broad City), Kate McKinnon (Ghostbusters), Demi Moore e Zoë Kravitz.

L’irriverente pellicola approderà nei nostri cinema il 27 luglio. Ecco il poster:

Ecco la sinossi ufficiale:

In Crazy Night – Festa col Morto, tagliente commedia realizzata dagli autori di “Broad City”, cinque amiche dai tempi del college (interpretate da Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Ilana Glazer, Jillian Bell e Zoe Kravitz) si ritrovano dopo 10 anni per un weekend scatenato a Miami. I loro momenti di follia prendono una piega tragica quando per errore uccidono uno spogliarellista. Cercando con frenesia di capire cosa sia meglio fare, la loro notte assume contorni inaspettatamente ironici, finendo per unirle ancora di più nel momento di maggiore bisogno.