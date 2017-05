Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Quando ormai mancano pochi giorni alla premiére del revival dial Festival di Cannes,conferma che non intende tornare a girare film.

La dichiarazione compare sul Sydney Morning Herald, dove il regista spiega che il suo ultimo film rimarrà Inland Empire, uscito nel 2006. L’industria cinematografica, secondo Lynch, è cambiata troppo e lui non sente di farne più parte, Inland Empire rappresenta quindi la fine della sua carriera cinematografica:

Le cose erano cambiate tantissimo. Così tanti film non funzionavano al box-office anche se sembrava dovessero essere grandi film, e le cose che andavano bene non erano quelle che volevo fare.

Alla domanda se sente di aver già girato il suo ultimo film, Lynch ha risposto “Sì” dopo una piccola pausa. Il regista ha anche spiegato il motivo per cui il lancio dei 18 nuovi episodi di Twin Peaks si concentra prevalentemente, in termini di marketing, su immagini delle stagioni precedenti (le prime vere e proprie immagini dei nuovi episodi sono presenti nel teaser più recente ):

Ormai la gente vuole sapere tutto… finché non sa davvero tutto, e a quel punto non ci tiene più veramente. Non voglio sapere nulla prima di vedere qualcosa. Voglio che la mia esperienza sia completamente pura, voglio catapultarmi in quel mondo e vedere cosa succede.