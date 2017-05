Spider-Man: Homecoming, una divertente nuova clip e un mucchio di artwork!

sono stati due dei protagonisti degli MTV Movie Awards, andati in onda la notte scorsa negli USA. Durante la cerimonia i due attori hanno presentato una clipo inedita di, nella quale vediamo il momento in cui Peter Parker svela accidentalmente al suo amico Ned (Jacob Batalon) di essere l’Uomo Ragno.

Potete vederla qui sotto:

“You’re the Spiderman!” Here’s your first look at a brand new @SpiderManMovie clip, exclusively from the #MTVAwards airing right now! pic.twitter.com/KAUYYlXz6E

— MTV (@MTV) May 8, 2017