Star Wars: Gli Ultimi Jedi, ecco il trailer in versione 8-Bit

È stato lo stesso regista diRian Johnson, a segnalare su Twitter una manciata di giorni fa la versione in stile 8-Bit del trailer dell’ottavo capitolo di Guerre Stellari.

Lo potete vedere qua sotto seguito dal riepilogo della nostra attività stampa alla Star Wars Celebration di Orlando in occasione della quale il filmato è stato lanciato.

Here’s something pleasant! Makes me want to replay Monkey Island. https://t.co/VX5WhvxtOh

— Rian Johnson (@rianjohnson) 10 maggio 2017