Dopo il grande successo della serie tv This is Us i registitornano al genere che li ha lanciati, ovvero quello della dark comedy di(Colpo di Fulmine).

Protagonista del loro prossimo progetto, intitolato King of the Jungle, sarà nientemeno che Johnny Depp.

Scritto da Scott Alexander e Larry Karaszewski, il film è basato su una storia vera di cui si è parlato su Wired: alla produzione proprio la divisione cinema dell’editore Condé Nast, assieme a Zaftig Films, MadRiver Pictures ed Epic Entertainment.

La vicenda è quella di John McAfee, creatore del software antivirus McAfee che, dopo aver guadagnato milioni di dollari, ha venduto tutto lasciando la civilizzazione per andare a vivere nella giungla del Belize, in un mix di armi, sesso e follia. Nel film, un giornalista di Wired accetta quello che sembra un incarico tranquillo, e cioè intervistare McAfee. Quando arriva in Belize, si ritrova coinvolto in una escalation di paranoia e morte. Depp dovrebbe interpretare McAfee.

