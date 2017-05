sembra essere al lavoro sulla costituzione di un nuovo studio cinematografico. I regista distarebbe infatti progettando una vera e propria realtà produttiva all’interno della quale lavorare a un gran numero di progetti diversi con un’attenzione particolare, a quanto sembra e secondo quanto riportato da ScreenRant , verso i film di mostri.

Gli Oat Studios, al momento, hanno un sito con un semplice logo e un canale su YouTube. Blomkamp, in piena fase di brainstorming, ha iniziato ad accennare al progetto nel mese di aprire, descrivendolo come un “canale di test e di idee” con un occhio di riguardo verso i film sperimentali.

Di recente, come saprete, il progetto di Alien 5, diretto proprio da Blomkamp, sembra aver subito una battuta d’arresto. Ridley Scott, in una delle sue ultime interviste, ha specificato che non c’è mai stato un vero e proprio script per il quinto Alien e che è probabile che il film non venga realizzato.

Qui di seguito uno degli ultimi tweet di Blomkamp, con la criptica dicitura “Trying idea out. Monsters coming…”, a indicare alcuni possibili progetti futuri da sviluppare in seno al nuovo studio. Nel tweet compare anche il logo della piattaforma Steam, con la quale Blomkamp ha annunciato una collaborazione per la realizzazione di una serie di corti:

Hope people get behind this experimental studio. Trying ideas out. Monsters coming… pic.twitter.com/rF3nJBhIaT — NΞill Blomkamp (@NeillBlomkamp) 16 maggio 2017

Fonte: SR