Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Non sono presente nel libro. Alcuni punti della trama sono diversi, ma io sono l’unico personaggio nuovo. Interpreto i-R0K e essenzialmente sono un buffo, o almeno simpatico, Boba Fett. Nell’OASIS sono un giocatore migliore di Aech o di Daito o di chiunque altro. Sono una sorta di miglior cacciatore di taglie, ma lavoro da freelance […] e ottengo parcelle gigantesche per trovare persone, ucciderle, o lasciare che nel gioco soffrano la fame. Il mio personaggio, nel film, vuole essere una sorta di Boba Fett. È il suo eroe, il suo idolo, che non è qualcosa di molto distante da ciò che provano molti fan di Star Wars, incluso me stesso!

avrà un ruolo importante indi. Intervistato da Fandango, l’attore ha avuto modo di svelare alcune caratteristiche interessanti circa il suo personaggio e il suo lavoro nel portarlo alla luce. Come dichiarato da Miller:

T.J. Miller ha poi spiegato di aver preso proprio Boba Fett come fonte di ispirazione per la voce del personaggio:

Ready Player One vede nel cast Tye Sheridan, Olivia Cooke (Samantha Evelyn Cook/Art3mis), Ben Mendelsohn (Nolan Sorrento), Simon Pegg (Ogden Morrow), T.J. Miller (iR0k), Win Morisaki(Daito), Philip Zhao (Shoto) e Mark Rylance (James Halliday).

L’opera scritta da Ernest Cline, ambientata nel 2045, descrive un pianeta Terra inquinato, sovrappopolato e privo di fonte energetiche. L’unico svago per la popolazione terrestre si trova in un universo virtuale chiamato OASIS.

Ecco la sinossi del romanzo:

Il mondo è un brutto posto. Wade ha diciotto anni e trascorre le sue giornate in un universo virtuale chiamato OASIS, dove si fa amicizia, ci si innamora – si fa ciò che ormai è impossibile fare nel mondo reale, oppresso da guerre e carestie. Ma un giorno James Halliday, geniale creatore di OASIS, muore senza eredi. L’unico modo per salvare OASIS da una spietata multinazionale è metterlo in palio tra i suoi abitanti: a ereditarlo sarà il vincitore della più incredibile gara mai immaginata. Wade risolve quasi per caso il primo enigma, diventando di colpo, insieme ad alcuni amici, l’unica speranza dell’umanità. Sarà solo la prima di tante prove: recitare a memoria le battute di Wargames, penetrare nella Tyrell Corporation di Blade Runner, giocare la partita perfetta a Pac-Man, sfidare giganteschi robot giapponesi e così via, in una strabiliante rassegna di missioni di ogni tipo, ambientate nell’immaginario pop degli anni ’80, a cui OASIS è ispirato.