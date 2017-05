La Universal ha comunicato i dettagli della release home video di, l’ottavo capitolo della saga interpretata da Vin Diesel and co.

Potete scoprirli tutti grazie al comunicato stampa qua sotto!

VIN DIESEL, DWAYNE JOHNSON, JASON STATHAM E CHARLIZE THERON SI AFFRONTANO

NEL CAPITOLO PIÙ ESPLOSIVO DELLA FRANCHISE D’AZIONE CHE LASCIA TUTTI GLI ALTRI NELLA POLVERE

FAST & FURIOUS 8

FINALMENTE IN DVD, BLU-RAY™ E 4K ULTRA HD DAL 23 AGOSTO 2017

E IN DIGITAL HD DAL 9 AGOSTO 2017

Il film d’azione #1 nel mondo, Fast & Furious 8, andrà a tutto gas in DVD, Blu-ray™ e 4K Ultra HD dal 23 Agosto 2017 e in Digital HD dal 9 Agosto 2017. L’ultimo esilarante episodio della franchise blockbuster d’azione è caratterizzato da una nuova, avvincente trama, dalla più esorbitante collezione di veicoli vista finora, da un cast stellare con gli attori più amati della franchise e le new entry della serie. Dalle coste di Cuba alle strade di New York City, fino alle distese ghiacciate del mare artico di Barents, l’affiatato team gira il globo in lungo e in largo per fermare un anarchico che vuole scatenare il caos nel mondo e per riportare a casa l’uomo che li ha resi una famiglia. Con oltre un’ora di contenuti speciali mai visti prima, Fast & Furious 8 arricchirà ancora di più la collezione di ogni fan.

Ora che Dom (Vin Diesel, XXX, Riddick) e Letty (Michelle Rodriguez, Avatar, Resident Evil) sono sposati, Brian e Mia si sono ritirati dal gioco e il resto della crew è stato esonerato, il team giramondo sembra aver trovato una parvenza di vita normale. Ma quando una donna misteriosa, il premio Oscar® Charlize Theron (Mad Max: Fury Road, Biancaneve e il Cacciatore) inganna Dom riportandolo nel mondo del crimine e lo convince a tradire le persone a lui più vicine, il team affronta nuove prove che li metterà alla prova come mai accaduto prima.

Fast & Furious 8 riunisce Vin Diesel, Dwayne Johnson (Baywatch), Jason Statham (The Transporter, I Mercenari), Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson (Transformers, Un poliziotto ancora in prova) e Chris ‘Ludacris’ Bridges (No Strings Attached, Max Payne) in una nuova avventura al cardiopalma che include Charlize Theron, Kurt Russell (Guardiani della Galassia Vol. 2, The Hateful Eight) e Scott Eastwood (Gran Torino, Suicide Squad).

CONTENUTI EXTRA IN BLU-RAY™:

Lo spirito cubano – Fast & Furious 8 è il primo grande film di una major girato negli ultimi decenni a Cuba e lo spirito esuberante del paese influenza il making-of del film

Fast & Furious 8 è il primo grande film di una major girato negli ultimi decenni a Cuba e lo spirito esuberante del paese influenza il making-of del film Nella famiglia – In Fast & Furious 8 i legami familiari sono messi di fronte ad una prova estrema.

In Fast & Furious 8 i legami familiari sono messi di fronte ad una prova estrema. La cultura delle quattro ruote – È il momento di sederti al posto di guida delle fuori serie di Fast & Furious 8

CONTENUTI EXTRA IN BLU-RAY ™ E DVD:

Tutto sulle acrobazie – Vai dietro le quinte di Fast & Furious 8 e sii testimone delle acrobazie più epiche nella storia della franchise

Scene estese di combattimento

Il commento al film del regista F. Gary Gray

INFORMAZIONI TECNICHE 4K ULTRA HD:

Genere: Azione

Dischi: 1

Durata: 2 ore e 15 minuti ca.

Audio : Inglese – DTS:X, DTS Headphone:X; Italiano, Spagnolo – Dolby Digital Surround 5:1

Video : Widescreen 2.40:1

Sottotitoli : Italiano, Inglese, Spagnolo, Portoghese

Contenuti Speciali : No (i contenuti speciali sono presenti sul disco Blu-ray incluso nella confezione)

Visto Censura : Vietato ai minori di 12 anni

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY™:

Genere : Azione

Dischi : 1

Durata : 2 ore e 15 minuti ca.

Audio : Inglese, Tedesco – DTS:X; Italiano, Turco, Hindi – Dolby Digital Surround 5:1

Video : Widescreen 2.40:1

Sottotitoli : Italiano, Inglese, Hindi, Tedesco, Turco

Contenuti Speciali : • Lo spirito cubano • Nella famiglia • La cultura delle quattro ruote • Tutto sulle acrobazie

Scene estese di combattimento • Il commento al film del regista F. Gary Gray

Visto Censura : Vietato ai minori di 12 anni

INFORMAZIONI TECNICHE DVD:

Genere: Azione

Dischi : 1

Durata : 2 ore e 10 minuti ca.

Audio: Italiano, Inglese, Spagnolo – Dolby Digital 5:1

Video : Anamorfico Widescreen 2.40:1

Sottotitoli : Italiano, Inglese, Spagnolo, Portoghese

Contenuti Speciali : • Tutto sulle acrobazie • Scene estese di combattimento • Il commento al film del regista F. Gary Gray

Visto Censura : Vietato ai minori di 12 anni

Ecco anche i packshot: