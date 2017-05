A prescindere dalle battute che talvolta possono essere esternate da questo o quel talent durante la promozione di questo o quel cinecomic, i professionisti coinvolti nella realizzazione dei vari lungometraggi cinefumettistici tendono a essere dotati di un fair play decisamente maggiore di quella frangia di sostenitori che passa il tempo a scannarsi su internet.

Normale quindi che di fronte a una tragedia come quella che ha colpito la famiglia Snyder e resa nota solo ed esclusivamente nelle ultime ore con l’abbandono dell’ultima fase di produzione di Justice League da parte di Zack Snyder (trovate maggiori dettagli in questo articolo), svariati esponenti del mondo DC e del mondo Marvel si sarebbero “uniti” in segno di rispetto, affidando alle varie piattaforme social i loro attestati di affetto verso i coniugi Snyder e gli altri sette figli del filmmaker. Il regista ha otto figli: i primi quattro, inclusa la defunta Autumn, da Denise Weber, dalla quale ha divorziato. Due li ha avuti da Kirsten Elin durante un’altra relazione. Due li ha adottati assieme alla sua attuale moglie Deborah Snyder, con cui ha cresciuto tutti e otto i figli.

Ecco una rassegna di alcuni post:

Hai creato talmente tante cose che dureranno per sempre. Cose meravigliose. I tuoi valori trovano posto nelle tue pellicole, nei tuoi amici e nella tua splendida famiglia. L’amore, la dolcezza e l’altruismo che dimostri verso le persone sono l’eredità che hai lasciato a tutti noi.

Grazie Zack.

Il mio cuore, il mio supporto eterno e i miei ringraziamenti sono tutti per il mio amico e collega Zack Snyder uno degli artisti più gentili e ispirati che abbia mai conosciuto.

My heart, eternal support & thanks to my friend & colleague @zacksnyder – one of the kindest and most inspirational artists I’ve ever known. — Geoff Johns (@geoffjohns) 22 maggio 2017

Grazie Zack Snyder per aver condotto la Justice League con passione e creatività. Siamo tutti inctedibilmente dispiaciuti per la tua famiglia.

Thank you @ZackSnyder for leading the league with passion and creativity. We are all so sorry for your family’s loss. — jon berg (@thejonberg) 22 maggio 2017

I nostri cuori sono e sono stati con gli Snyder. Brave persone, amici per molta gente. xoxo

Our hearts are with the Snyder’s and have been. Truly good people and friends to so many. xoxo https://t.co/Q3cLX9ihlu — Patty Jenkins (@PattyJenks) 22 maggio 2017

Il mio cuore è devastato per Zack e Deb. Condolescenze alla loro famiglia.

My heart breaks for Zack and Deb. Condolences to their family. — James Wan (@creepypuppet) 22 maggio 2017

I miei pensieri e le mie preghiere sono per Zack Snyder e la sua famiglia. Mando loro tutto il mio affetto.

My thoughts and prayers are with @ZackSnyder and his family. Much love to all of them. — James Gunn (@JamesGunn) 22 maggio 2017

È una cosa che devasta il cuore.

Ti mando tutto il mio affetto Zack Snyder. Sono così dispiaciuto per la tua famiglia. Ti amiamo, sir. Sono qui se hai bisogno di qualcosa.

My heart goes out to you, @ZackSnyder. I’m sorry for your family’s loss. We all love you, sir. I’m here if you need anything. — KevinSmith (@ThatKevinSmith) 22 maggio 2017

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti, anche se vi ricordiamo che stiamo parlando di una tragedia terribile che merita rispetto.

La produzione di Justice League è iniziata a Londra l’11 aprile 2016 per la regia di Zack Snyder ed è terminata il 14 ottobre in Islanda.

Nel film ci saranno Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), Mera (Amber Heard) e Alfred (Jeremy Irons). Tra le new entry J.K. Simmons (commissario Gordon) e Willem Dafoe. Ben Affleck sarà anche produttore esecutivo assieme a Zack e Deborah Snyder.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film arriverà nelle sale il 23 novembre 2017.