Non credo che sarei riuscita a fare di Thor 2 un bel film, perché non sarei stata la regista adatta. E non credo che, come risultato, sarei riuscita a dirigere Wonder Woman. È una delle ragioni per le quali oggi sono contenta di non aver diretto quel film. Avrei potuto fare un grande film di Thor se avessi potuto raccontare la storia che avevo in mente, ma non ero la persona adatta per fare un grande Thor a partire dalla storia che avevano in mente loro. [Allora] ero emotivamente distrutta. Ho pensato che fosse un duro colpo. Ma oggi, col senno di poi, tutto ha decisamente senso.