In attesa della premiazione del Concorso di questa sera, sono stati assegnati ieri sera al Festival di Cannes i premi della sezione

Soddisfazione per l’Italia: la giuria presieduta da Uma Thurman ha assegnato a Jasmine Trinca il premio come migliore interpretazione per il film Fortunata di Sergio Castellitto. Il premio Un Certain Regard è andato a A Man of Integrity di Mohammad Rasoulof, mentre la miglior regia è andata a Taylor Sheridan per Wind River. Barbara di Mathieu Amalric ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura.

Infine, April’s Daughter di Michael Franco ha ottenuto il premio della giuria.