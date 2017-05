Wonder Woman non ha scene tagliate!

In attesa di sapere se la critica apprezzerà, il film consegna una forte discontinuità congià a partire dalle scene tagliate. Se questi ultimi infatti hanno avuto addirittura una edizione home video con una versione estesa, il film di Patty Jenkins non ha nemmeno una scena tagliata.

Il Wonder Woman che vedremo in sala tra pochi giorni, infatti, rappresenta esattamente la visione completa della regista, come ha svelato lei stessa a Collider:

Non posso dire che non sia stato un lungo viaggio, ma quello che mi sorprende è che è cambiato davvero pochissimo dal primo montaggio a quello definitivo, è stato un processo di affinamento. Piccoli cambiamenti alla battaglia finale, tutto qui. Penso che ciò che ho scoperto sulla battaglia finale è che stavo colpendo i punti emotivi giusti per Diana, ma che c’era anche un’altra gratificazione emotiva e un altro tipo di coinvolgimento, cosa che alla fine abbiamo cercato di accentuare. Si impara moltissimo, durante questo processo, sul ritmo, il tono e l’umorismo. Ma ora posso finalmente dire una cosa: non abbiamo tagliato neanche una scena in questo film, né abbiamo cambiato l’ordine di alcuna scena rispetto al copione che usavamo sul set.

La Jenkins parla con una punta di orgoglio, non solo perché è la prima regista donna a cui sia stato affidato un blockbuster del calibro di Wonder Woman (in passato stava per dirigere Thor: the Dark World), ma anche perché è riuscita a gestire pre-produzione, produzione e post-produzione senza intoppi.