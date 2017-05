Star Wars: Gli Ultimi Jedi, nuovi dettagli sul Leader Supremo Snoke grazie a un set LEGO!

Uno dei personaggi più affascinanti introdotti da, quantomeno in termini di speculazioni nate intorno alla sua figura, è di certo ilinterpretato in mocap da

Chi è in realtà?

Come ha ottenuto la leadership del Primo Ordine?

Qual è il suo vero aspetto?

Il gigantesco ologramma riflette in qualche modo le proporzioni del suo corpo?

Queste domande otterranno presumibilmente delle risposte nei nuovi capitoli del franchise, ma intanto, grazie al leak su Reddit di tre nuovi set LEGO basati su The Last Jedi, possiamo ottenere dei chiarimenti preliminari proprio su questo misterioso villain.

Fra le minifigure che accompagnano il First Order Star Destroyer troviamo infatti un First Order Officer, un First Order Shuttle Pilot, un First Order Stormtrooper, un First Order Stormtrooper Sergeant, BB-9E e il Leader Supremo Snoke.

Grazie alla foto che trovate più in basso è possibile fare qualche considerazione. La prima è proprio quella relativa alla sua stazza: la sua minifigure è del tutto proporzionata alle altre pertanto l’ologramma che abbiamo visto nel Risveglio della Forza ha, probabilmente, delle dimensioni esagerate per incutere timore verso i suoi sottoposti. Altri due particolari sono quelli relativi alla sua pelle, che potrebbe avere una colorazione “umana” e non tendente al blu come dall’ologramma citato poco fa (se guardate bene la minifigure noterete comunque i segni delle ferite) e quelli degli abiti, che sembrerebbero alquanto… dorati e regali.

