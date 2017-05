È divenuta virale la notizia che venerdì sera, intorno alle 21, il californianoha deciso di portare sua madre a fare un giro in autostrada sulla sua DeLorean del 1982.

Dopo essersi immesso sulla Highway 14, White ha controllato l’acceleratore. Stava andando a 85 miglia orarie. A quel punto, White ha pensato immediatamente a Ritorno al Futuro: era infatti vicina la soglia delle 88 miglia orarie, ovvero la velocità necessaria per far compiere all’auto il fatidico salto temporale nei film di Robert Zemeckis. Come raccontato da White:

Ho pensato “Portiamola a 88 miglia orarie, me ne mancano solo tre”.

Dopo aver accelerato, tuttavia, White non ha raggiunto il futuro ma ha scorto una volante della polizia. L’agente, divertito, gli ha fatto notare che stava andando esattamente a 88 miglia orarie e, dopo averlo multato, gli ha chiesto se nell’auto fosse presente anche un Flusso Canalizzatore. Come raccontato scherzosamente da White:

Forse, se avessi avuto il Flusso Canalizzatore, non mi avrebbe multato!

Non è certo la prima volta che un automobilista viene fermato per eccesso di velocità a bordo di una DeLorean. Di recente è accaduto anche in Gran Bretagna nella contea dell’Essex.

Fonti: TheSignal, Hollywood Reporter