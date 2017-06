Secondo quanto riportato da Variety il candidato all’Oscarsarebbe attualmente in trattative per entrare a far parte del cast di, nuovo film di(Tutti Pazzi per Mary).

La pellicola, scritta dallo stesso Farrelly insieme a Nick Vallelonga e Brian Currie e ambientata nel 1962, racconterà la vera storia di Tony Lip (padre di Vallelonga), uno dei migliori buttafuori di New York che dovrà cercare di cavarsela dopo la chiusura del suo locale notturno, il Copacabana. Inizierà quindi a lavorare nei concerti di un prodigio del pianoforte il quale convincerà l’uomo ad andare con lui in tour nel Profondo Sud. Nonostante alcune iniziali incomprensioni, i due creeranno un forte legame.

Vallelonga, Currie e Jim Burke produrranno il progetto le cui riprese potrebbero iniziare già questo autunno.