Il successo dinei cinema americani (si prevede che incasserà un centinaio di milioni di dollari nel weekend, con CinemaScore A) lascia supporre che la Warner Bros. darà presto il via libera a un sequel del film: ipotizziamo che un eventuale annuncio verrà fatto al Comic-Con di San Diego.

Sia la protagonista Gal Gadot che la regista Patty Jenkins sono contrattualmente obbligate a tornare per un secondo film, come rivela l’Hollywood Reporter (è una pratica standard per i blockbuster hollywoodiani). La Jenkins, a quanto traspare dalle sue parole in una intervista al magazine, potrebbe prima dedicarsi a un film più piccolo:

Quello che non farò mai è iniziare ad attaccarmi al telefono e fare film solo per mostrare che faccio parte dell’ambiente e ora dirigo grandi blockbuster. Non è ciò che mi interessa. Voglio fare dei bei film, di qualsiasi tipo. Potrebbe essere un film da 10 come da 200 milioni di budget.

Tuttavia a Uproxx la Jenkins ha spiegato di avere dei piani per il sequel, e l’idea è di ambientarlo ancora nel passato:

Wonder Woman non finisce come Captain America: the First Avenger, con lei che si sveglia nel mondo moderno. Ha 100 anni davanti a lei. Esatto. Vorresti che il prossimo film fosse ambientato in epoca contemporanea o nei 100 anni precedenti? Per esempio negli anni trenta? Senza dubbio sarà nei 100 anni precedenti. Sto pianificando qualcosa di più interessante usando quel periodo di tempo. Quindi sì, è nei piani. Ma non posso dirlo! […] Inserirai il Jet invisibile? Sembra difficile da inserire in un film… (ride) Lo farò! Troverò un modo! […] Mi avvicino a questo film utilizzando questo sistema: quando parlammo per la prima volta di fare Wonder Woman, qualcuno di estraneo al progetto mi chiese “come farai a renderla interessante? È così pacchiana!” E risposi: “Pensa a un qualsiasi supereroe su cui hanno fatto prima un film dozzinale e poi qualcuno ne ha fatto un film fico!” Troveremo il modo di fare qualcosa di fico. Il lazo è un ottimo esempio. Nel film è fichissimo. Esatto, ci siamo concentrati su quello in questo film.

Tuttavia va sottolineato che secondo l’Hollywood Reporter la Warner punterebbe a un film ambientato nella contemporaneità. Nulla è stato ancora scritto, e l’idea è che il sequel prenderà forma nei prossimi mesi. Nel frattempo vi ricordiamo che la Warner Bros. sta lavorando a Aquaman, The Flash, Nightwing, Batgirl e un film sulle Gotham City Sirens, oltre al sequel di Suicide Squad.

Ecco la sinossi:

Prima di essere Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera invincibile e cresciuta su un’isola paradisiaca protetta. Quando un pilota americano si schianta sulla costa e avverte di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di abbandonare la sua casa convinta di poter fermare la catastrofe. Combattendo assieme all’uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi poteri e… il suo vero destino.

Gal Gadot è protagonista del film su Wonder Woman uscito il 2 giugno 2017 (l’1 in Italia), diretto da Patty Jenkins. Nel cast anche Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Connie Nielsen, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e Lucy Davis. Lo script è firmato da Allan Heinberg e da Geoff Johns, su una storia di Zack Snyder e Allan Heinberg.

Il film è prodotto da Charles Roven, Zack Snyder, Deborah Snyder e Richard Suckle, mentre la produzione esecutiva è stata affidata a Rebecca Roven, Stephen Jones, Wesley Coller e Geoff Johns