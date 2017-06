Stavo cercando di mettere insieme i pezzi di un progetto ed ecco che mi offrirono [Harry Potter]. J.K. Rowling aveva amato La Piccola Principessa e aveva approvato il mio nome come regista del terzo film. I miei amici mi prendevano un po’ in giro circa il fatto che lavorassi a Harry Potter, e in qualche modo io stavo allo scherzo perché non conoscevo i romanzi. Avevo visto il primo film ed ero rimasto sorpreso. Poi però parlai con Guillermo [del Toro] che mi disse – scusate per il linguaggio – “Non hai letto i libri? Fottuto arrogante bastardo, fila subito a leggere quei fottuti romanzi!”. Guillermo mi ha aiutato a capire che nella saga ci sono moltissimi spunti contemporanei, quindi ho avuto un approccio realistico. Per esempio, il lupo mannaro è un individuo che soffre di una dipendenza, e abbiamo proprio lavorato al personaggio come se questo fosse affetto da una dipendenza patologica.

