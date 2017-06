Sì, è ancora parte dei nostri piani. Non ho novità a riguardo ma c’è ancora interesse nel vedere quel film realizzato.

Raggiunto da ScreenRant, il produttore(X-Men: Giorni di un Futuro Passato, X-Men: Apocalisse, Logan – The Wolverine) ha avuto modo di commentare lo stato dei lavori di. Il progetto, lo ricordiamo, ha perso due registi (Rupert Wyatt e Doug Liman) e ha visto vari rinvii, rendendo molti fan scettici circa la possibilità di vederlo arrivare nelle sale in tempi non eccessivamente prolungati. Tuttavia, alla domanda se il film abbia davvero la possibilità di essere messo in cantiere, Parker ha replicato:

In precedenza, Doug Liman aveva dichiarato che tra le difficoltà del progetto c’è la sfida di trovare il “giusto spazio” all’interno di un filone gettonassimo come quello dei supereroi. Come dichiarato da Liman:

È un campo molto affollato quello dei supereroi, quindi la sfida per Gambit e per altri film simili è quella di trovare il proprio spazio e un approccio unico. Ma sì, Simon Kinberg è un grande produttore è ne tirerà fuori qualcosa di grande.

Del film non esiste ancora un data di release ma se quest’anno sarà dedicato alla progettazione e se le riprese dovessero partire nel 2018, è possibile che il film possa arrivare nelle sale nel 2019.

Fonte: SR