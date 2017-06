Secondo quanto riportato da Variety (Scappa – Get Out, Saving Mr. Banks) si sarebbe unito al cast di, sequel del Godzilla di Gareth Edwards del 2014. Il secondo film sarà diretto da Michael Dougherty e vede già nel cast Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Vera Farmiga, O’Shea Jackson Jr., Aisha Hinds, Charles Dance, Sally Hawkins e Ken Watanabe e Thomas Middleditch.

Godzilla: King of the Monsters uscirà il 22 maggio 2019 e farà parte, assieme a Kong: Skull Island, del Monsterverse, l’universo cinematografico dei mostri che culminerà in Godzilla vs. Kong, in arrivo nel 2020.