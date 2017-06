La Warner Bros. ha oggi annunciato l’apertura dei casting call per ben cinque ruoli nel sequel di

Lo studio nello specifico è alla ricerca di tre attori tra i 13 e i 16 anni che possano interpretare Newt Scamander, Leta Lestrange (che abbiamo intravisto nel primo film e che aveva un rapporto molto intimo con il magizoologo) e un personaggio di nome Sebastian in “età da studenti di Hogwarts“.

Due attori tra i 16 e i 18 anni dovranno invece interpretare gli adolescenti Gellert Grindelwald e Albus Silente, che nella versione “adulta” avranno il volto di Johnny Depp e Jude Law. Nei film di Harry Potter per i flashback erano stati scritturati Jamie Campbell Bower (28 anni) e Toby Regbo (25 anni), ma è probabile che a questo punto la produzione li abbia ritenuto troppo “vecchi”.

I casting aperti sono una tradizione per la Warner Bros. Faith Wood-Blagrove è stata scelta per il ruolo di Modesty in Animali Fantastici e Dove Trovarli dopo una selezione di migliaia di bambine, e Evanna Lynch ha ottenuto il ruolo di Luna Lovegood nel 2006 tra più di 15.000 ragazze.

Gli aventi diritto al lavoro nel Regno Unito possono proporsi al ruolo entro il 20 giugno inviando una email a casting.prod@wb.uc-ns.com con tanto di fotografia recente (non più di due mesi) a colori, numero di telefono, data di nascita e indirizzo. Non è necessaria esperienza, la disponibilità richiesta per le riprese è da agosto a novembre 2017.

I cinque ruoli sono un segnale piuttosto deciso della piega che prenderà la trama del film: verrà esplorato il rapporto tra Silente e Grindelwald a Godric’s Hollow, mentre scopriremo qualcosa di più su Newt e Leta a…Hogwarts!

La produzione del sequel di Animali Fantastici e Dove Trovarli si terrà, come già annunciato, nel Regno Unito (quindi tra i Leavesden Studios e forse anche la Scozia) e anche a Parigi a partire da luglio.

L’uscita è fissata al 16 novembre 2018. Nel cast Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Johnny Depp, Ezra Miller, Callum Turner, Zoe Kravitz e Jude Law.

