(La Mummia, Star Trek Beyond) è attualmente in trattative per entrare nel cast del nuovo adattamento a film, targato HBO, didi

Fanno già parte del cast Michael B. Jordan (Creed – Nato per combattere) e Michael Shannon (L’Uomo d’Acciaio – Man of Steel). L’attrice è in trattative per il ruolo di Clarisse. Jordan, invece, dovrebbe avere il ruolo di Montag. La vicenda, com’è noto, è ambientata in un mondo distopico in cui la memoria storica è stata cancellata attraverso la distruzione dei libri e nel quale la percezione della realtà è manipolata dai media.

Tra i produttori esecutivi figura lo stesso Michael B. Jordan, insieme a Sarah Green della Brace Cover Productions e ad Alan Gasmer, Peter Jaysen e Ramin Bahrani della Noruz Films. Bahrani, che di recente ha diretto Shannon in 99 Homes, sarà il co-autore dello script e curerà la regia del film.

L’uscita de La Mummia, con Boutella nel ruolo dell’iconica creatura e con Tom Cruise, è fissata per il 9 giugno 2017.

