Non c’è cattivo sangue tra. Qualche settimana fa Perlman aveva espresso non poca perplessità all’annuncio del reboot di Hellboy con la star di Stranger Things come protagonista, ma già qualche tempo dopo si era speso in favore del nuovo arrivato . Grazie all’intercessione dii due ieri sera si sono incontrati per una cena di “distensione”.

“Era dai tempi di Bill Clinton, Menachem Begin e Anwar Sadat che non c’era un summit così epico con così pochi risultati!”, ha commentato Perlman su Faceboook. “Apparentemente Patton Oswalt pensava fosse una buona idea ospitare me e David Harbour per una cena di distensione. Risultato: sono ingrassato un chilo e mezzo e ho distrutto il mio fegato”. Per contro, Oswalt ha condiviso la stessa foto commentando: “La cena-summit è stata un grande successo! Ora lancerò il mio duo pop, Hellboyz”.

The summit dinner was a smashing success. Now, to launch my new pop duo, Hellboyz. @DavidKHarbour @perlmutations pic.twitter.com/nNkCycz2hD — Patton Oswalt (@pattonoswalt) June 6, 2017

Nel frattempo lo stesso David Harbour ha condiviso su Instagram la prima foto dietro le quinte del nuovo film, intitolato Hellboy: Rise of the Blood Queen e in arrivo nel 2018. Nell’immagine la produzione sta prendendo il calco del braccio dell’attore per realizzare la Mano Destra del Destino di Anung Un Rama.

Right Hand of Doom. 😈 A post shared by David Harbour (@dkharbour) on Jun 6, 2017 at 2:47pm PDT

Al momento il progetto si intitola Hellboy: Rise of the Blood Queen, ed è stato scritto da Andrew Cosby, Christopher Golden e Mike Mignola stesso (trovate maggiori dettagli in questo articolo). Alla regia Neil Marshall.