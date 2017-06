Dopo il grande successo di(oltre 600 milioni di dollari al botteghino globale),prenderà in carico la regia di, film francese del 2015 diretto da Alice Winocour con protagonista Matthias Schoenaerts.

La vicenda sarà incentrata su un ex soldato assunto per proteggere la moglie e i figli di un ricco uomo d’affari. La sceneggiatura sarà curata dal candidato all’Oscar Taylor Sheridan (Hell or High Water). Non ci sono ancora dettagli relativi al cast e a eventuali ingaggi o trattative.

Il regista, al momento, è legato anche al progetto di The Force, prodotto da Ridley Scott e incentrato sulla corruzione nel dipartimento di polizia di New York.

Fonte: Variety