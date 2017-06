Star Wars: Gli ultimi Jedi, un tweet diffuso da John Boyega genera il caos, Mark Hamill lo prende in giro

Da quando la Lucasfilm ha rilanciato la saga cinematografica creata da George Lucas, il concetto di “segretezza” è andato ancor più a braccetto con Star Wars. E con la rapidissima diffusione di rumour, indicrezioni più o mento attendibili e “cose del genere”, l’ansia da spoiler è cresciuta in maniera esponenziale.

Non c’è nulla di cui stupirsi del fatto che il tweet diffuso ieri da John Boyega che trovate qua sotto è stato del tutto frainteso dai e dalle fan della saga, tanto che l’interprete di Finn ha dovuto specificare che non si trattava di uno spoiler sul nuovo film, ma si un altro progetto che lo vedrà coinvolto in cui non vestirà i panni di un buono.

Time to play a villain ey… — John Boyega (@JohnBoyega) 7 giugno 2017

Lmao like seriously. 😂 https://t.co/LVChfRlSam — John Boyega (@JohnBoyega) 7 giugno 2017

Guys please lol it is not Star Wars related! — John Boyega (@JohnBoyega) 7 giugno 2017

Ovviamente Mark Hamill non ha perso occasione per scherzarci un po’sopra:

See how easy it is to accidentally leak a spoiler, son? (Hope you didn’t say anything about OUR relationship in #EpVIII) #ScaredSithless https://t.co/eWnjeEYpq4 — Mark Hamill (@HamillHimself) 7 giugno 2017

CORRELATI:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!