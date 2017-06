Wonder Woman: Patty Jenkins non ha ancora firmato per un sequel, presto le trattative

È l’Hollywood Reporter a rivelare che la fase di negoziazione conper un nuovo film diinizierà presto. La regista, certamente, ha dalla sua un potere contrattuale non indifferente dati i buoni risultati del film nel fine settimana di apertura. Jenkins, tuttavia, non ha ancora firmato alcun ingaggio ufficiale., come saprete, è già contrattualmente vincolata ad apparire in vari film DC.

Fonti interne agli studios sostengono che la Warner abbia volutamente atteso il debutto del film con Gadot prima di iniziare qualsiasi trattative per un secondo capitolo. Alcune speculazioni parlano non solo della possibilità che la regista possa dirigere Wonder Woman 2, ma anche dell’eventualità che a Jenkins possano essere date ulteriori responsabilità e nuovi oneri nella costruzione dell’Universo Cinematografico DC. Per il momento non rimane che attendere.

Vi terremo aggiornati.

Ecco la sinossi: Prima di essere Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera invincibile e cresciuta su un'isola paradisiaca protetta. Quando un pilota americano si schianta sulla costa e avverte di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di abbandonare la sua casa convinta di poter fermare la catastrofe. Combattendo assieme all'uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi poteri e… il suo vero destino. Gal Gadot è protagonista del film su Wonder Woman uscito il 2 giugno 2017 (l'1 in Italia), diretto da Patty Jenkins. Nel cast anche Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Connie Nielsen, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e Lucy Davis. Lo script è firmato da Allan Heinberg e da Geoff Johns, su una storia di Zack Snyder e Allan Heinberg. Il film è prodotto da Charles Roven, Zack Snyder, Deborah Snyder e Richard Suckle, mentre la produzione esecutiva è stata affidata a Rebecca Roven, Stephen Jones, Wesley Coller e Geoff Johns.

