annuncia che Zhang Ziyi, (La Tigre e il Dragone, Memoria di una Geisha) si è unita al cast di, sequel del Godzilla di Gareth Edwards del 2014.

Stando al sito, l’attrice interpreterà una figura chiave della Monarch, l’organizzazione comparsa anche in Kong: Skull Island.

Godzilla: King of the Monsters uscirà il 22 maggio 2019 e farà parte, assieme a Kong: Skull Island, del Monsterverse, l’universo cinematografico dei mostri che culminerà in Godzilla vs. Kong, in arrivo nel 2020.

Alla regia Michael Dougherty, mentre nel cast ci saranno Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Vera Farmiga, O’Shea Jackson Jr., Aisha Hinds, Charles Dance, Sally Hawkins, Ken Watanabe, Thomas Middleditch, Bradley Whitford e Zhang Ziyi.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!