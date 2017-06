Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Nei giorni scorsi, l’Academy ha reso omaggio al leggendario regista di, ovveromeglio noto come Richard Donner .

Fra le varie celebrità che si sono avvicendate sul palco per un tributo al filmmaker c’erano anche i boss degli Universi Cinematografici della Marvel e della DC, Kevin Feige e Geoff Johns. Entrambi hanno infatti mosso i primi passi nell’industria del cinema nella The Donners’ Company, la compagnia di produzione fondata dal regista e da sua moglie, la produttrice della saga di X-Men Lauren Shuler Donner.

Questa l’osservazione fatta da Feige sul lungometraggio di Superman diretto da Donner:

In calce potete vedere l’intervento dei due, una foto diffusa dall’Academy e il tweet di Johns.

Tonight at the Academy, @GeoffJohns of @DCComics and @KevFeige of @MarvelStudios honor their mentor, filmmaker Richard Donner. pic.twitter.com/V3SLOYlu0i

— The Academy (@TheAcademy) 8 giugno 2017