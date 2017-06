Sin da quando è stato annunciato il sequel disi è parlato della possibilità di un cammeo di Julie Andrews, straordinaria interprete del film originale e vera e propria icona del cinema.

Nel film tornerà Dick Van Dyke, con un piccolo cammeo (non nei panni di Bert), ma la Andrews non ci sarà. Il motivo lo spiega oggi il regista Rob Marshall su Entertainment Weekly:

[Io e John deLuca] Parlammo del film a Julie qualche anno fa. Sapeva che era in sviluppo, e noi le annunciammo che lo avremmo realizzato noi. “Grazie a Dio!”, esclamò. Poi le dicemmo che stavamo pensando a Emily Blunt, e lei alzò le mani in aria ed esclamò “sì!”. Penso che in molti nutrano lo stesso entusiasmo verso il lavoro di Emily. Julie è stata incredibilmente carina, abbiamo parlato di un possibile cammeo in maniera molto vaga, ma lei si è espressa subito a riguardo: “Questo è il film di Emily Blunt, e io voglio che sia il suo film. Non voglio che il pubblico esclami ‘ah, ecco Mary Poppins’. Non voglio. Voglio che lei si appropri del ruolo e lo faccia suo, perché sarà fantastica”.

L’attrice insomma sostiene Mary Poppins Returns (così come gli eredi di P.L. Travers e il co-compositore del film originale Richard Sherman), ma ha scelto volontariamente di non farne parte per non creare alcuna confusione e non oscurare Emily Blunt.

Ricordiamo che Marshall e la Andrews sono amici di lunga data: il regista fu il suo coreografo a Broadway nel 1995 per Victor / Victoria.

La sceneggiatura è opera di David Magee, mentre il candidato al premio Oscar Marc Shaiman si occuperà della colonna sonora; il vincitore del Tony Award Scott Wittman, invece, scriverà nuove canzoni originali. Nel cast, oltre a Emily Blunt, anche Meryl Streep, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Colin Firth, Julie Walters e Angela Lansbury.

Il film diretto da Rob Marshall (Chicago, Into the Woods) sarà ambientato nella Londra della Grande Depressione, 20 anni dopo il primo film, e sarà basato sulle nuove avventure di Mary Poppins e della famiglia Banks scritte da P.L. Travers.

La storia segue Jane e Michael Banks oramai diventati adulti che, dopo una grave perdita, accolgono in casa Mary Poppins. Attraverso le sue doti magiche, e con l’aiuto del suo amico Jack, Mary aiuterà la famiglia a riscoprire la gioia e il senso di meraviglia che sembrano svaniti dalle loro vite.

La pellicola del 1964, con Julie Andrews e Dick Van Dyke, era ambientata poco prima della Prima Guerra Mondiale e divenne un vero e proprio cult, vincendo cinque premi Oscar. La release di Mary Poppins Returns è fissata per il 25 dicembre del 2018.

Fonte: EW