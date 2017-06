Spoiler

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SUL FILM!

La Mummia si impegna molto per lanciare il nuovo franchise del Dark Universe, introducendo il personaggio del Dr. Jekyll, ma nel farlo non dimentica di omaggiare anche il passato. Stiamo parlando della Mummia di Stephen Sommers, il film con Rachel Weisz e Brendan Fraser che ha dato il via a una trilogia.

Attraverso una easter egg, i realizzatori del reboot hanno inserito un riferimento che suggerisce che il film del 2017 e quello del 1999 esistono nello stesso universo, il che non è così folle visto che il film originale era ambientato quasi un secolo prima, negli anni 20.

La scena in questione è quella in cui Nick Morton (Tom Cruise) e Jenny Halsey (Annabelle Wallis) si trovano nella sede di Prodigium con il Dr. Jekyll. In quella sequenza vediamo numerose easter egg (un teschio di vampiro, il braccio della Creatura della Laguna Nera e così via), ma anche il Libro di Amun Ra. Se ricordate, nel film del 1999 c’erano due libri mistici che controllavano la vita e la morte: il Libro Nero dei Morti che risuscitava Imhotep, e il Libro d’Oro di Amun Ra, il Libro della Vita, che rompeva la maledizione e rendeva la Mummia mortale, e quindi in grado di essere sconfitta.

Lo stesso libro è presente nella libreria del Dr. Jekyll, e lo vediamo quando quest’ultimo si sta trasformando in Mr. Hyde. Halsey lo afferra quando sta per colpire Malik (Marwan Kenzari), l’assistente di Jekyll, mentre cerca di soccorrere Nick. Il libro è ben visibile quando la Halsey lo lascia cadere a terra.

