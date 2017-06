Nelle ultime 24 ore abbiamo visto il primo poster e il primo trailer di, il cinefumetto Marvel diretto dache sarà nei cinema italiani e statunitensi a partire da

È proprio il poster ad aver attirato su di sé svariate critiche per via di un’apparente “frettolosità” nell’esecuzione e per l’effetto posticcio che risulta dare (in aggiunta alla pessima gestione del riflesso di T’Challa sul pavimento lucido).

A correggere il tiro, realizzando una versione decisamente più riuscita di quella ufficiale, ci ha pensato il graphic designer BossLogic, spesso citato sulle nostre pagine per via delle sue creazioni.

In basso potete vedere il poster ufficiale “riveduto e corretto” e uno realizzato ex novo.

Or just an actual Black Panther pic.twitter.com/dxKODbbPqv — BossLogic (@Bosslogic) 9 giugno 2017

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

Nel cast Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Forest Whitaker, Andy Serkis, Letitia Wright, Winston Duke, Florence Kasumba, Sterling K. Brown e John Kani.

A dirigere la pellicola Ryan Coogler (Creed) su una sceneggiatura scritta assieme a Joe Robert Cole. L’uscita del film è prevista per il 16 febbraio 2018.