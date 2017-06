Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Su YouTube è approdata una versione “alternativa” del trailer di Mine, la pellicola d’esordio di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro.

Alternativa perché, come potete constatare voi stessi grazie al player in calce, è stata fatta impiegando l’editor di GTV V, il popolare videogame Rockstar.

Ecco la sinossi:

Afghanistan: un soldato (Armie Hammer) sta tornando al campo base dopo una missione, ma inavvertitamente poggia il piede su una mina antiuomo. Non può più muoversi, altrimenti salterà in aria. In attesa di soccorsi per due giorni e due notti, dovrà sopravvivere non solo ai pericoli del deserto ma anche alla terribile pressione psicologica della tutt’altro che semplice situazione.