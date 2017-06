Mancano pochi mesi all’uscita italiana di(prevista per il 31 agosto). Il film diverrà presentato in un numero selezionato di cinema anche in pellicola a 70 mm, un formato molto amato e sponsorizzato dal regista.

Nell’attesa, il 1 luglio sarà possibile vedere un altro capolavoro di Nolan proprio in pellicola a 70mm: Interstellar, che verrà presentato nella gigantesca sala Energia del cinema Arcadia di Melzo in un’unico spettacolo, alle ore 15:00. Si tratta di un altro evento organizzato per celebrare i 20 anni del cinema Arcadia, in partnership con BadTaste.it

Se volete partecipare potete preacquistare il vostro posto sul sito ufficiale!