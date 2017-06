Brendan Fraser, come saprete, ha interpretato Rick O’Connel in tre film de La Mummia, prodotti tra il 1999 e il 2008 (i primi due diretti da Stephen Sommers, il terzo da Rob Cohen). La Mummia – Il Ritorno, inoltre, ha lanciato la carriera di Dwayne “The Rock” Johnson, che nel film ha interpretato il Re Scorpione (protagonista, poi, di uno spin-off).

In una delle sue ultime interviste, Fraser ha avuto modo di parlare de La Mummia con Tom Cruise, parte del progetto noto come Dark Universe. Come dichiarato da Fraser:

So che Tom [Cruise] è molto popolare e fa ancora molti film. In realtà io non so molto sul nuovo progetto, ma so che sarà qualcosa di grande per il pubblico, che è sempre lì pronto a godersi un bel popcorn movie pieno di azione e di avventura. Quanto a me, sono grato per il supporto che ho ricevuto nel corso degli anni.

Qui di seguito l’intervista all’attore:

Tom Cruise è il protagonista della nuova, spettacolare versione cinematografica di una leggenda che dall’alba della civilizzazione affascina le culture di tutto il mondo: La Mummia. Anche se sepolta al sicuro in una profonda cripta sotterranea nel bel mezzo del deserto, un’antica regina (Sofia Boutella di Kingsman – The Secret Service e Star Trek Beyond), un tempo vittima di una crudele ingiustizia, si risveglia nella nostra epoca colma di un rancore accumulato nei secoli che sfugge all’umana comprensione.

La storia della Mummia abbraccia il mondo intero, dalle sconfinate sabbie del Medio Oriente ai labirinti nascosti nel sottosuolo della Londra contemporanea. Il film ci fa entrare in una nuova dimensione popolata da mostri e divinità.

Insieme a Cruise, fanno parte del cast Annabelle Wallis (King Arthur, Peaky Blinders), Jake Johnson (Jurassic World) e Courtney B. Vance (American Crime Story). La squadra creativa di questa emozionante avventura cinematografica è diretta dal regista e produttore Alex Kurtzman e dal produttore Chris Morgan, già noti per alcuni dei più grandi successi degli ultimi anni – Kurtzman è stato sceneggiatore o produttore di saghe quali Transformers, Star Trek e Mission: Impossible; Morgan è tra gli autori di Fast & Furious, che ha contribuito a far crescere in modo esponenziale a partire dal terzo capitolo in poi. Al fianco di Kurtzman e Morgan in veste di produttore c’è Sean Daniel, che ha già al suo attivo la recente trilogia della Mummia.

L’uscita è fissata per il 9 giugno 2017, l’8 in Italia.

Fonte: PopCulture.com