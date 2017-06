Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La scorsa settimana siamo tornati a parlare del reboot diuscito la scorsa estate riportando le dichiarazioni di. Il co-autore del primo, leggendario film di, pur avendo apprezzato la pellicola di, non ha mancato di sottolineare come alcune scelte del regista abbiano causato un innalzamento dei costi di produzione, che a suo dire potevano essere evitati, e ucciso il futuro del brand (trovate tutto qui qui ).

Di tutt’altro avviso è il regista della pellicola datata 1984. Ospite di SuperNewLive, Reitman ha ammesso di avere ancora delle speranze, e delle idee, per il futuro del franchise:

Abbiamo pensato a lungo al franchise di Ghostbusters. Non è che debba svolgersi necessariamente a New York, può essere ambientato ovunque nel mondo. Sarebbe fico vedere fantasmi coreani o cinesi. Ci sono così tante tradizioni su quello che tende a spaventare le persone ai quattro angoli del pianeta. Avere delle diramazioni locali degli Acchiappafantasmi collegate alla sede principale di New York sarebbe fico. Stiamo lavorando duramente per capire cosa fare col prossimo Ghostbusters. Credo che un elemento fortemente voluto dai fan, e anche dal sottoscritto, sia il riuscire a collegare insieme questi mondi [della pellicola originale e del reboot, ndr.]. È parso strano anche a me ritrovarmi ad avere a che fare con qualcosa di scollegato da quanto fatto in precedenza e di sicuro abbiamo sentito le voci di tutti quelli che hanno avuto da ridire in tal senso.