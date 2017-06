Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

ha parlato die nello specifico della necessità che questi film piacciano sinceramente ai bambini delle nuove generazioni.

Queste le parole del regista:

Luke Skywalker, Han Solo e la principessa Leia erano tutti i personaggi in cui siamo riusciti a immedesimarci in molti modi. Anche il personaggio di Rey significa molto per le ragazzine viste anche le sfide che deve affrontare.

È importantissimo per me capire esattamente cosa provano i bambini quando guardano queste storie che stiamo raccontando. Avere dei figli aiuta, ecco perché i registi che non hanno figli dovrebbero parlare con dei bambini, perché non vedono le cose allo stesso modo di come le vedevamo noi da piccoli.